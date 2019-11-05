Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Son Dakika Spor Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Göztepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Mehmet Sepil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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