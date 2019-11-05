Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
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Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Göztepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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