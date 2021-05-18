SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın finalinde İzmir'de Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na geldi.
Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve taraftarlar tarafından kamp yaptıkları otelden uğurlanan siyah-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Gürsel Aksel Stadyumu'na geçti. Beşiktaş'ı stat önünde taraftarlar karşıladı. Bazı taraftarlar cep telefonlarıyla otobüsteki futbolcuları görüntüledi.
Kaynak: DHA
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