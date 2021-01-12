Beşiktaş, kupa mesaisine başladı - Son Dakika

Beşiktaş, kupa mesaisine başladı

12.01.2021 00:57
Beşiktaş, kupa mesaisine başladı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının gerçekleştiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 12.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, kupa mesaisine başladı - Son Dakika Spor


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