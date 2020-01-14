Beşiktaş kupa sınavına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş kupa sınavına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş kupa sınavına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş kupa sınavına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek ve kampa girecek.

KADRO BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların yarın saat 18.30'da deplasmanda B.B.Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."


Türkiye Kupası, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi
Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:00:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş kupa sınavına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]