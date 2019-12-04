Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak
Son Dakika Spor Beşiktaş, kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş, kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

6 saat önce

595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacakBeşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş, kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak, System.String[]

595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak


Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.


Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.


Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.


TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.


Türkiye Kupası, Şenol Güneş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 
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