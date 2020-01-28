Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı - Son Dakika

Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı

13 dakika önce

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

(Bozhan Memiş/İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 1.5 yıl için 1.3 milyon euro ödeyecek
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri: Kendi içimizden biriyle yola devam edeceğiz Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu Elazığ'daki depremin yarattığı panik, MOBESE kameralarına yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 12:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]