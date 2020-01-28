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Beşiktaş, kural hatası için resmi başvuruyu yaptı
6 saat önce
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş
, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF) resmi başvuru yaptı.
Karşılaşmanın 45'inci dakikasındaki hava atışının kurallar gereği kendileri yerine Göztepe'ye verildiği ve gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini istedi.
- Beyazlılar
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