Beşiktaş, kural hatası için resmi başvuruyu yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, kural hatası için resmi başvuruyu yaptı

6 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı.

Beşiktaş, kural hatası için resmi başvuruyu yaptı, System.String[]
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı.

Karşılaşmanın 45'inci dakikasındaki hava atışının kurallar gereği kendileri yerine Göztepe'ye verildiği ve gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini istedi.


- Beyazlılar
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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