Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Kabri Başında Andı

Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Kabri Başında Andı

19 dakika önce

- Beşiktaş, kuruluş gününde Şeref Bey'i kabri başında andıİSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, 116. yıl etkinlikleri münasebetiyle kurucularından Şeref Bey'i kabri başında düzenlenen törenle andı.

Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Kabri Başında Andı, System.String[]
- Beşiktaş, kuruluş gününde Şeref Bey'i kabri başında andı

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, 116. yıl etkinlikleri münasebetiyle kurucularından Şeref Bey'i kabri başında düzenlenen törenle andı.
Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından Şeref Bey, siyah-beyazlı camianın kuruluş günü olarak kutlanan 19 Mart Salı günü yani bugün, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı Bahçesi'nde bulunan kabri başında törenle anıldı. Anma törenine, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün üyeleri, Kabataş Beşiktaşlılar Derneği ve Kabataş Lisesi öğrencileri katıldı.
Törende, Şeref Bey'in yanı sıra Beşiktaş'a hizmet vermiş ve hayatını kaybeden diğer kurucu ve yöneticileri için de dua okutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:25 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada! Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Sir Alex Ferguson'un Manchester United'ın Başında Çıktığı Son Maçta Çiğnediği Sakız, 390 Bin Pounda Satıldı A Milli Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 20:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Kabri Başında Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]