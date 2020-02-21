Beşiktaş, lider Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş, lider Trabzonspor'u ağırlayacak

7 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, lider Trabzonspor'u ağırlayacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor'u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.

Evinde Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilmedi

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Zorlu periyodun ikinci maçı

Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trabzonspor ile yapacak.

Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Gökhan Gönül oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Gökhan Gönül, yarınki zorlu karşılaşmada görev alabilecek.

Tecrübeli oyuncu, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamamıştı.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Ljajic hasta Dorukhan sakat

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu iki oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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