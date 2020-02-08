Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi - Son Dakika Spor

Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi

11 dakika önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı Burak Yılmaz, Boateng ve Lens'in golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, ligde 8 maç sonra kalesini gole kapattı.

Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı Burak Yılmaz, Boateng ve Lens'in golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, ligde 8 maç sonra kalesini gole kapattı.


Taraftarı önünde Gaziantep FK'yı Burak Yılmaz, Boateng ve Lens'in attığı gollerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, ligde 8 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. En son Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadelede gol yemeyen siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 8 mücadelede filelerinden meşin yuvarlağı çıkaramamıştı. Bu periyotta çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, toplamda 16 gol atarken kalesinde ise 14 gol görmüştü. Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle puanını 36'ya çıkaran siyah-beyazlılar, aynı zamanda Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 2. maçı da kazandı. - İSTANBUL

Burak Yılmaz, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
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