Sivasspor'da Ahmet Oğuz ceza sınırında - Son Dakika

Sivasspor'da Ahmet Oğuz ceza sınırında
19.11.2021 10:36
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Başakşehir maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Başakşehir maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper Ahmet Oğuz, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcu Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor müsabakasında görev yapamayacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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