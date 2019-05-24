Beşiktaş ligi 3. sırada tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa
'yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş
, ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 65'e yükselterek ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Bu sezon ligde çıktığı 34 karşılaşmada 19 kez galibiyet elde eden Beşiktaş, 8 mücadeleden beraberlikle ayrılırken 7 kez de sahadan puansız olarak döndü. Kasımpaşa karşısında aldığı bu sonuçla önümüzdeki sezon UEFA Avrupa
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