Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ligi 3. sırada tamamladı

Beşiktaş ligi 3. sırada tamamladı

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.

Beşiktaş ligi 3. sırada tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 65'e yükselterek ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Bu sezon ligde çıktığı 34 karşılaşmada 19 kez galibiyet elde eden Beşiktaş, 8 mücadeleden beraberlikle ayrılırken 7 kez de sahadan puansız olarak döndü. Kasımpaşa karşısında aldığı bu sonuçla önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, sezonu daha geç açacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor
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