Beşiktaş Ligin İkinci Yarısında Hiç Kaybetmedi
34 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3 de beraberlik aldı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3 de beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, rakiplerine 3 puan vermedi. Bu süreçte 8 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar 5 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı. Kartal
; Akhisarspor, Antalyaspor
, Bursaspor
, Yeni Malatyaspor
ve Konyaspor
'u mağlup ederken, BB Erzurumspor
, Fenerbahçe
ve Kayserispor
ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu 8 maçta 22 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:05 Kaynak: İHA
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