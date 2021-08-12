Beşiktaş, ligin ilk haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Son 8 sezonda tek mağlubiyet

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.

İlk hafta maç sonuçları

Beşiktaş'ın lig tarihinde sezonun ilk haftasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Altay-Beşiktaş 1-2 1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1 1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1 1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0 1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0 1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0 1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0 1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0 1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0 1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0 1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0 1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1 1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0 1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0 1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0 1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1 1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1 1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1 1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0 1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0 1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0 1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1 1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1 1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1 1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1 1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0 1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0 1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1 1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2 1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0 1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2 1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0 1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1 1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1 1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1 1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0 1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3 1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1 1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0 1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1 1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1 1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0 2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0 2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2 2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3 2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1 2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1 2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0 2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0 2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3 2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1 2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1 2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1 2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0 2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1 2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5 2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1 2019-2020 D.G. Sivasspor-Beşiktaş 3-0 2020-2021 Trabzonspor-Beşiktaş 1-3

Son Dakika

Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık

Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık

Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!

Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir

Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi