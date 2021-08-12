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Beşiktaş, ligin ilk haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor - Son Dakika

Beşiktaş, ligin ilk haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor

12.08.2021 09:37
Beşiktaş, ligin ilk haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor, System.String[]

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Son 8 sezonda tek mağlubiyet

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.

İlk hafta maç sonuçları

Beşiktaş'ın lig tarihinde sezonun ilk haftasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Altay-Beşiktaş1-2
1959-1960Beşiktaş-Vefa4-1
1960-1961Beşiktaş-Göztepe3-1
1961-1962Beşiktaş-Göztepe1-0
1962-1963Beşiktaş-Vefa4-0
1963-1964Beşiktaş-İstanbulspor2-0
1964-1965Beşiktaş-İstanbulspor3-0
1965-1966Beşiktaş-Feriköy3-0
1966-1967Beşiktaş-İzmirspor4-0
1967-1968Beşiktaş-Vefa1-0
1968-1969Beşiktaş-İstanbulspor1-0
1969-1970Beşiktaş-İstanbulspor3-1
1970-1971Beşiktaş-Vefa2-0
1971-1972Giresunspor-Beşiktaş0-0
1972-1973Boluspor-Beşiktaş1-0
1973-1974Bursaspor-Beşiktaş1-1
1974-1975Beşiktaş-Bursaspor3-1
1975-1976Balıkesirspor-Beşiktaş1-1
1976-1977Bursaspor-Beşiktaş0-0
1977-1978Diyarbakırspor-Beşiktaş2-0
1978-1979Beşiktaş-Orduspor (Ankara)1-0
1979-1980Beşiktaş-Altay1-1
1980-1981Gaziantepspor-Beşiktaş1-1
1981-1982Beşiktaş-Gaziantepspor4-1
1982-1983MKE Ankaragücü-Beşiktaş1-1
1983-1984Antalyaspor-Beşiktaş0-0
1984-1985Beşiktaş-Boluspor2-0
1985-1986Zonguldakspor-Beşiktaş0-1
1986-1987Samsunspor-Beşiktaş2-2
1987-1988Beşiktaş-Denizlispor3-0
1988-1989MKE Ankaragücü-Beşiktaş1-2
1989-1990Beşiktaş-Boluspor3-0
1990-1991Gaziantepspor-Beşiktaş0-1
1991-1992Beşiktaş-Gençlerbirliği1-1
1992-1993Beşiktaş-Karşıyaka1-1
1993-1994Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)3-0
1994-1995Denizlispor-Beşiktaş1-3
1995-1996Kayserispor-Beşiktaş1-1
1996-1997Bursaspor-Beşiktaş2-0
1997-1998Beşiktaş-Şekerspor2-1
1998-1999Beşiktaş-MKE Ankaragücü4-1
1999-2000Gençlerbirliği-Beşiktaş1-0
2000-2001Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor3-0
2001-2002Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2002-2003Bursaspor-Beşiktaş2-2
2003-2004Samsunspor-Beşiktaş1-3
2004-2005Malatyaspor-Beşiktaş1-1
2005-2006Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş1-1
2006-2007Manisaspor-Beşiktaş1-0
2007-2008Beşiktaş-Konyaspor1-0
2008-2009Antalyaspor-Beşiktaş2-3
2009-2010İBB Spor-Beşiktaş1-1
2010-2011Bucaspor-Beşiktaş0-1
2011-2012Eskişehirspor-Beşiktaş2-1
2012-2013İBB Spor-Beşiktaş1-1
2013-2014Beşiktaş-Trabzonspor2-0
2014-2015Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş0-1
2015-2016Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş2-5
2016-2017Beşiktaş-Alanyaspor4-1
2017-2018Beşiktaş-Antalyaspor2-0
2018-2019Beşiktaş-Akhisarspor2-1
2019-2020D.G. Sivasspor-Beşiktaş3-0
2020-2021Trabzonspor-Beşiktaş1-3

Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, ligin ilk haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor - Son Dakika Spor


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