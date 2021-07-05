Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak

Yeni sezon için kadro yapılandırması çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, verim alamadığı yabancı futbolcularla yolları ayırmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar ilk iş olarak Adem Ljajic'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic'in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal'ın Sırp oyuncusu İtalya'dan Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova'nın radarındaydı.

"HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Siyah-Beyazlı Yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dediği öğrenildi.