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Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak - Son Dakika

Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak

05.07.2021 21:16

Beşiktaş yolları ayırmayı planladığı Ljajic için beklediği tekligi henüz alamadı. Sırp futbolcunun yıllık 3.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dedi.

Yeni sezon için kadro yapılandırması çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, verim alamadığı yabancı futbolcularla yolları ayırmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar ilk iş olarak Adem Ljajic'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic'in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal'ın Sırp oyuncusu İtalya'dan Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova'nın radarındaydı.

"HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Siyah-Beyazlı Yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak - Son Dakika Spor


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