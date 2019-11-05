Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi
Son Dakika Spor Beşiktaş, LÖSEV'in 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek verdi

Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi

6 saat önce

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.

Beşiktaş, LÖSEV'in

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

Beşiktaş, Twitter, Futbol, LÖSEV, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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