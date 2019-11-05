Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi
Son Dakika Spor Beşiktaş, LÖSEV'in 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek verdi

Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz!

Beşiktaş, LÖSEV'in

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

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Beşiktaş, Twitter, Futbol, LÖSEV, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:48 
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