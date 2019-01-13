Beşiktaş, Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü
, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
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