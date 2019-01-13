Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı

Beşiktaş, Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Love Hakkında Disiplin Süreci Başlattı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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