Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, M. Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, M. Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

33 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, M. Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
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