Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Bulunduran Akhisarspor, Pfdk'da
31 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçında 21 kişilik müsabaka listesine 13 yabancı yazan Akhisarspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.
Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak'ta oynanan Beşiktaş
maçında 21 kişilik müsabaka listesine 13 yabancı yazan Akhisarspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK
) sevkedildi. Akhisar'ın müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF
tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 madde 5 ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Akhisarspor'un kural hatası nedeniyle PFDK tarafından hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor. Statü gereği takımlar maçlarda 18 kişilik kadrolarında 11, 21 kişilik kadroyla maça çıkarlarsa ise 12 yabancıya yer verebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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