Beşiktaş maçından notlar

RİZE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor , Demir Grup Sivasspor maçının ardından Beşiktaş karşısına ilk 11'de 2 değişiklik yaparak çıktı. Geçtiğimiz hafta ilk 11'de görev alan Abarhoun ile Oğuz Kağan yedek kulübesinde yer alırken, yeni transfer Fernandes ve cezası biten Diomande maça ilk 11'de başladı.

FERNANDES 11'DE

Çaykur Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı, ligin ilk devresinde Trabzonspor forması ile mücadele eden Ivanildo Fernandes, Beşiktaş karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldı. Yeşil-mavililerde geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Diomande de müsabakaya ilk 11'de başladı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın , Çaykur Rizespor karşısında takımı başındaki ilk maçına çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında son oynadığı Göztepe maçına göre 4 değişiklik yaptı. Göztepe karşısında cezalı duruma düşen Necip'in yanı sıra Douglas, Rıdvan ve Boyd'un yerine ilk 11'de Gökhan, Caner, Ljajic ve cezası biten Elneny yer aldı.

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