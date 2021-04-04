Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar

04.04.2021 19:13
Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan zorunlu değişikliklerRosier sağ açık, Necip sağ bekteLarin bu kez en uçtaN'Koudou 4 maç sonra 11'de Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart sınırındaŞenol Can'dan 3 değişiklikTosic eski takımına karşıTarkan Serbest 4 ay sonra kadrodaOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in...

Sergen Yalçın'dan zorunlu değişiklikler

Rosier sağ açık, Necip sağ bekte

Larin bu kez en uçtaN'Koudou 4 maç sonra 11'de Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart sınırında Şenol Can'dan 3 değişiklikTosic eski takımına karşı Tarkan Serbest 4 ay sonra kadrodaOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.SERGEN YALÇIN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERSiyah-beyazlılarda, milli takımlardan sakat olarak dönen Aboubakar, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz ile kart cezalısı Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının 11'inde zorunlu değişikliklere gitti. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, eksik isimlerin çokluğunda Necip Uysal ve N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Necip Uysal, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren tecrübeli teknik adam hücum hattında Rosier, Atiba, Ljajic ve N'Koudou'yu 11'de sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin."SAKAT OYUNCULAR TRİBÜNDESiyah-beyazlı ekipte sakatlık ve cezaları nedeniyle görev alamayan Ghezzal, Mensah ve Aboubakar takımlarını yalnız bırakmadı. 3 oyuncu karşılaşma kadrosunda yer almamasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak adına tribündeki yerlerini aldı.ROSIER AÇIK, NECİP SAĞ BEKTESiyah-beyazlılarda, milli takım dönüşü eksik oyuncular sebebiyle bazı oyuncular kendi mevkileri dışında forma giydi. Kasımpaşa karşısında Ghezzal'ın kart cezalısı olması sebebiyle sağ açıkta Valentin Rosier forma giydi. Bu oyuncudan boşalan sağ bek mevkiinde ise Necip Uysal görev aldı.LARIN BU KEZ EN UÇTABeşiktaş'ın en golcü 2'nci ismi olan Cyle Larin, Kasımpaşa karşısında santrfor olarak görev aldı. Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Abuobakar'ın yokluğunda Cyle Larin en uçta forma giydi. Kanadalı golcü bu sezon genellikle sol açıkta görev almış ve hem attığı goller hem de gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.N'KOUDOU 4 MAÇ SONRA 11'DESiyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou 4 maçlık aranın ardından 11'e döndü. Siyah-beyazlı ekipte eksik isimlerin çokluğu nedeniyle Kevin N'Koudou 11'deki yerini aldı. Son haftalarda genellikle sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 maçlık aranın aranın ardından 11'e döndü. N'Koudou son olarak Denizlispor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve 65 dakika sahada kalmıştı.3 GENÇ ÖNCE U19, SONRA A TAKIM MAÇINDASiyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Serdar Saatçı, Bilal Ceylan ve Emre Bilgin, dün U19 liginde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada da görev almıştı. 3 genç futbolcu; sakat, hasta ve cezalı isimlerin çokluğunda bugün Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçının kadrosuna da dahil edildi. Beşiktaş bu isimlerle birlikte 21 kişilik maç kadrosuna 19 oyuncu dahil etti. 2 kişilik kontenjan ise boş kaldı.4 OYUNCU SARI KART SINIRINDASiyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçına 4 isim kart sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier ve Cyle Larin; Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 33'üncü haftasında iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. ŞENOL CAN'IN İLK MAÇIKasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, yeni takımının başında ligde ilk defa görev aldı. Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevini milli maç arasında devralan Şenol Çan, yeni takımıyla ilk kez resmi bir maçta görev alacak. Sezonun ilk 30 haftasında Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Şenol Can, kırmızı-siyahlılarla yollarının ayırmasının ardından kısa bir süre sonra Kasımpaşa'da göreve gelmişti. Şenol Can, sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük'ün başında Beşiktaş rakip olmuş ve karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılmıştı. ŞENOL CAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİKKasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Genç teknik adam kaleci Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul Taşkıran'a, Drinkwater'ın yerine Luckassen'e, Yusuf Erdoğan'ın yerine ise Kevin Varga'ya 11'de görev verdi.Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin."TOSİC ESKİ TAKIMA KARŞISiyah-beyazlı ekipte daha önce forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış Dusko Tosic, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Beşiktaş'tan Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic, devre arası transfer döneminde Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli savunmacı, Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı ilk kez rakip oldu. TARKAN SERBEST 4 AY SONRA KADRODA

Kasımpaşalı Tarkan Serbest, 4 ay sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında görev alan Tarkan Serbest, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli takım arası öncesinde bireysel çalışmalarına devam eden Tarkan, milli arada da takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer buldu.


Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor


Son Dakika

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Arazi anlaşmazlığı yüzünden eski eşini öldüren 51 yaşındaki kadın tutuklandı Arazi anlaşmazlığı yüzünden eski eşini öldüren 51 yaşındaki kadın tutuklandı Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz
Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu         
19:54
Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?         
19:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak         
17:47
Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir         
17:19
Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı         
16:33
Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir         
16:12
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor         
14:41
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı         
08:52
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 20:04:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei