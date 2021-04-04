Beşiktaş maçından notlar

Sergen Yalçın'dan zorunlu değişiklikler

Rosier sağ açık, Necip sağ bekte

Kasımpaşalı Tarkan Serbest, 4 ay sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında görev alan Tarkan Serbest, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli takım arası öncesinde bireysel çalışmalarına devam eden Tarkan, milli arada da takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer buldu.