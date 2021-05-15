Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar

15.05.2021 20:32
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Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'ndaki konuk etti.

Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'ndaki konuk etti. İzmir'e tam kadro gelen Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Aboubakar, Oğuzhan, Hasic ve Llajic maç kadrosunda yer almazken, Cenk ile Aboubakar, Karagümrük maçının ardından çıkan olaylar sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildikleri için kafilede de yer almadılar. İkilinin karşılaşmayı otelde izleyecekleri belirtildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezası sona eren Atiba'yı Necip'in yerinde oynatırken, Llajic'in yerine ise Gökhan Töre forma giydi.

Ev sahibinde sakatlıkları süren Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic ve Diabate maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda kalede Arda'nın yerine İrfan Can oynarken, savunmada Gassama'nın yerine Murat, Burekovic'in yerine Berkan ve Kubilay'ın yerine Atınç görev yaptı. Kırmızı kart cezası sebebiyle Gençlerbirliği maçında formasını Yalçın'a kaptıran Nwobodo yeniden formasına kavuşurken, teknik direktör Ünal Karaman hücumda Beykan'ın yerine Ndiaye'ye ileri uçta ise İdeye'nin yerine Jahovic'e şans tanıdı.

MÜCADELE ÖNCESİNDE KONTENJAN KRİZİKarşılaşma öncesinde iki kulüp arasında 'kontenjan' krizi çıktı. Göztepe yönetimi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti. Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı. Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı'nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti. Yönetimin aldığı maça girmeme kararı sebebiyle Göztepeli futbolcular da seremoninin ardından tribünlere giderek alkışlı protestoda bulundu.Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaşanan kontenjan kriziyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Köşger, "Değerli sporseverler şehrimizdeki spor karşılaşmalarının centilmence ve sportmence yapılması için tüm tedbirler alınmış olup pandemi gereği her iki taraftan akredite olan eşit sayıda kişi dışında kimse stadyuma alınmayacaktır. Lütfen kurallara uyalım görevlilere yardımcı olalım!" ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞ İZMİR'DE KALACAKŞampiyonluk için sahaya çıkan Beşiktaş; 2006, 2007 ve 2009 yıllarında İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı Türkiye Kupası finallerinde kupaya uzanan taraf oldu. İki takım son olarak İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında karşılaşmış, ev sahibi Halil Akbunar ve Borges'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın tek golü ise Burak Yılmaz'dan gelmişti. Öte yandan Göztepe ile şampiyonluk maçına çıkan Sergen Yalçın'ın ekibi, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönmeyecek. Siyah-beyazlılar, 18 Mayıs Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finali için İzmir'de kalacak.SİYAH-BEYAZLILARDA KESİN AĞZI AÇILDIŞampiyonluk için son 90 dakikaya çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim, kesenin ağızını açtı. Karşılaşma öncesinde takımla bir toplantı yapan kurmayların, şampiyonluk halinde 2 milyon dolar (16.9 milyon lira) prim vereceklerini açıkladığı belirtildi.FIRAT AYDINUS SON MAÇINI YÖNETTİZorlu karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, TFF tarafından belirlenen yaş sınırını aşması sebebiyle kariyerinin son maçına Gürsel Aksel Stadyumu'nda çıkacak. 2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alan Aydınus, 346 lig maçına düdük çaldı. Uluslararası arenada 29 maça çıkan deneyimli hakem, Türkiye'de 7 finali de yönetti. 2014 yılında yoyo testini geçemeyen Fırat Aydınus, FIFA kokartını kaybetmişti.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDIZorlu müsabaka öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Stadın etrafı polis bariyerleriyle çevrilirken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ihlal edilmemesi için de ekipler yoğun bir gayret gösterdi.

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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