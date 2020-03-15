Beşiktaş maçından notlar (EK)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü unutulmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynatılan müsabakada tribünlerde Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartlar yer aldı. Galatasaray taraftarının hazırladığı, "Bir destandır Çanakkale", "Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında Kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Geri dönmeyi düşünmediler Mehtebi Sultani Şehitleri", "Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale" ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" yazılı pankartlar tribünlerde yer aldı.