Son Dakika Haberleri: "Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız"
Son Dakika Spor 'Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız'

"Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız"

59 dakika önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde, "Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde, "Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız." dedi.

Karşılaşma öncesinde AA muhabirine konuşan tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş lige kötü başladı ancak talihsizlikler yaşadılar. Bazı maçlarda eksik kaldılar. Beşiktaş'ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Bizim için rakip açıkçası fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama taraftar desteğiyle iç sahadaki her maçı olduğu gibi Beşiktaş maçını da final gibi oynamak zorundayız. Kendi elimizdeki oyuncuların profiline ve yapısına göre bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Diyadin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:22 Kaynak: AA
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