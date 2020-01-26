Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş maçının ardından

Ersan Parlatan: Müthiş bir atmosfer vardı, çok mutluyuz

Şenol Fidan: Sıkıntılı günlerden geçiyoruz

'Gökhan ve Caner'in sakatlıkları vardı'

'Rıdvan, geleceğin iyi genç oyuncuları arasında yer alacak'

'Biz Beşiktaşlıyız, görev verildiği sürece buradayız'

Onur ATIŞ - Tolga TAHTÇI/ İZMİR (DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan ve Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışına ev sahipliği yapan maçta Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından iki takımın teknik sorumluları düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, çok mutlu olduklarını kaydederek, 'Çok güzel bir stat. Herkesin emeğine sağlık. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar her şekilde destek verdiler. Biz de onlara ve tüm kulübümüze galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok üstün başladık. Golün gelmesi çok normaldi çünkü o bölümde üstünlüğümüz vardı. İlk yarıda son 15 dakika Beşiktaş'ın bir gol arayışı içerisinde olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1'i yakaladılar. Bizim kendimize inancımız vardı. Duran topla birlikte 2-1'i yakaladık. Devrede bunu yakalamak bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Soyunma odasında İlhan hocamız oyuncularla konuştu, onlara isteklerini söyledi. İkinci devrede skoru korumak adına mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Bu anlarda topa daha çok sahip olma isteğimizden dolayı basit hatalar yapsak da, futbolcularımız gereken özveriyi gösterdi. Beto da muhteşem kurtarışlarıyla, diğer oyuncularımız gibi taraftara galibiyeti armağan etti. Buradan galip ayrıldığımız için çok iyi duygular içerisindeyiz' dedi.

ŞENOL FİDAN: SIKINTILI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından bu maçta takımın başında sahaya çıkan antrenör Şenol Fidan ise sıkıntılı günlerden geçtiklerini söyleyerek, "İzmir deplasmanına moral bulmak için geldik. 3 puan önemliydi. Göztepe Kulübü de yeni stadı ve yarattığı enerjiyle baskılı başladı. 10-15 dakika baskılı oynadılar. 20 dakikalık bölümde ikinci bölgede iyi oynadık, pozisyon vermedik ama dönen bir top var, korner mi değil mi bilmiyorum ve golü yedik. Golden sonra tekrar karakter koyduk ve oyuna ortak olduk. 1-1'i yakaladık ama devreye girerken yediğimiz gol moral bozukluğu yarattı. Oyuncu arkadaşlar 90-95 dakika oyunun içinde kaldılar. Gol pozisyonu üretmekte eksik kaldık. Bunun neticesinde 2-1 mağlup olduk? diye konuştu.

'GÖKHAN VE CANER'İN SAKATLIKLARI VARDI'

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yedek kulübesinde maça başlamalarına değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

'Gökhan, dün kadroda 11'deydi. İdmana çıkmamıştı. Ona rağmen kadroya yazdık. Ama sabah kendini kötü hissettiğini söylemiş. Biz de doktordan ve Gökhan'dan aldığımız geri bildirimle onu ilk 11'de başlatmadık. Göztepe'nin kanat oyuncuları adam eksilten isimler. Biz fiziki anlamda hazır olan bir arkadaşı tercih ettik. Rıdvan da aynı şekilde. Caner'in futbolculuğu çok büyük. Çok maç oynadığı için arka adalede problem yaşıyordu. Karşı takımın süratli kanatları olması oynamamasında etken oldu. Yeni bir oyuncu kazanmak adına bu hamleyi yaptık.'

'RIDVAN GELECEĞİN İYİ GENÇ OYUNCULARI ARASINDA YER ALACAK'

Rıdvan Şimşek'in performansıyla ilgili yorum yapan Şenol Fidan, 'Biz 7-8 aydır beraber çalışıyoruz. Rıdvan'ın şu andaki performansı iyi diye tercih ettik. Son zamanlarda çok formdaydı. Maçtan önce de bire bir konuştuk, her şerde bir hayır vardır, her kriz de bir fırsattır diyerek Rıdvan'a fırsatı verdik. İyiydi ama daha iyi olmalıydı. Rıdvan da mutlaka geleceğin iyi genç oyuncuları arasında yer alacak' değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ, GÖREV VERİLDİĞİ SÜRECE BURADAYIZ'

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetim ile konuşup konuşmadığına yönelik soruya Fidan, 'Ben Beşiktaş'ın eski futbolcusuyum, kongre üyeliğim var. Sporculardan birisiyim. Bize ne görev verilirse, biz o görevi yapmaya geldik. Benim yönetimle konuştuğum hiçbir şey yok. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Biz gideceğiz veya kalacağız diye düşünmüyoruz. Geçen haftaki şok olaydan sonra, yönetimimiz bir şok gerekti diye düşündü. Biz Beşiktaşlı olduğumuz için görev verilldiği sürece devam ederiz' yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.