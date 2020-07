Beşiktaş maçının ardından

Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası her zaman şampiyonluğa oynar

"Giden oyuncuların kimler olacağını şu anda kesin olarak bilmiyoruz"

"Kaleyi Türklere emanet edeceğiz""Transferi en çok ben istiyorum"

Ercan ATA/ ANKARA - Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Ligi 3'üncü sırada tamamlamanın Beşiktaş için hiçbir zaman başarı olmayacağını ancak mevcut durumda olabilecekleri en iyi yerin burası olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, "Bugün sezonu bitirdik. Oyuncularıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Pandemi dönemiyle beraber çok zor bir süreçten geçtik. Ama sağ olsunlar bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Her konuda bize yardımcı olmaya çalıştılar. Biz de takım ve teknik heyetle beraber onlara en azından sonuçta ligi güzel bir yerde bitirmeyi sağladık. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Tabii 3'üncülük Beşiktaş için başarı mıdır? Değildir hiçbir şekilde. Ancak mevcut pozisyonumuzda olabileceğimiz en iyi yer burasıydı. Sezon finalinde burayı yakaladık. En azından taraftarımızı, camiamızı bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize diyelim bu sene için. Oyuna gelince, iyi bir oyun oldu bence. İyi mücadele etti takım. Birçok eksiğimiz olmasına rağmen oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun ikinci yarısında çok daha ayakta kalan taraf bizdik. Son yarım saatte fizik gücümüz ön plana çıktı. İkinci yarı kolay bir müsabaka oldu. O yüzden mutluyuz. Kazandığımız zaman biliyorsunuz işler iyi gidiyor her zaman. Biz de kazandığımız zaman mutluyuz. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.SERGEN YALÇIN: GİDEN OYUNCULARIN KİMLER OLACAĞINI ŞU ANDA KESİN OLARAK BİLMİYORUZ Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını ancak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarının henüz netlik kazanmadığını dile getiren Yalçın, "Giden oyuncuların kimler olacağını şu anda kesin olarak bilmiyoruz. Burak gitti, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumları belli değil. Başkanımızın dediği gibi bütçemize uygun olurlarsa kalabilirler. Onları seviyoruz. Onlar da burada futbola devam etmek istiyorlarsa kalabilirler. Gelecek sezon için bir şey planlıyoruz. Türk oyuncular özellikle. 4-5 tane tecrübeli oyuncu. Bunların arasında yabancı da var. Avrupa'dan 4-5 tane oyuncu. Zaten kadromuz eksildi. Ben 8-10 oyuncu derken hayali bir şey söylemedim. Minimum 8, 10'du zaten. Her zaman minimumu söylüyoruz. Giden gelenlere göre bu sayı değişebilir. Şu anda pozisyonumuzu tam bilemediğimiz için çok net yorum yapmıyorum" şeklinde konuştu."KALEYİ TÜRKLERE EMANET EDECEĞİZ"Gelecek yıl uygulanacak yabancı kuralıyla birlikte kaleyi Türk isimlere emanet edeceklerinin altını çizen Sergen Yalçın, "Yani yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına Türkiye'den tecrübeli bir kaleciyle takviye yapacağız. En azından kaleyi Türklerden yapacağız. Federasyonumuzun çıkardığı şahane kuralda 8 yabancı oynayabiliyor. 3 tane Türk lazım. Kaleyi Türk kullanmak istiyoruz. Ersin güzel bir performans gösteriyor, kendisine güveniyoruz. 8 yabancıyı içerde kullanmak istiyoruz. Mevcut oyuncularımıza, Türkiye'den baktığımız oyuncularla beraber, genç oyuncularla beraber bir karma yapıp, sezona taraftarımızın istediği gibi çıkmayı planlıyoruz" dedi."TRANSFERİ EN ÇOK BEN İSTİYORUM"Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılarak camiaya maddi anlamda yardımcı olduğunu dile getiren Yalçın, "Ayrılan oyuncularımız olacak. Kontratlar çok yüksek. Mesela Burak çok önemli bir oyuncu. Büyük takımlarda oynamış, kariyerli, karakterli, sevdiğimiz de bir oyuncu. Onun üzerinden gideyim. Ama 36-37 yaşında 2.7 milyon Euro kontratı var. Aslında Burak, ayrılarak camiaya da yardımcı oldu. Onun yerine kimi, nasıl bulacağız? İllaki bulacağız birilerini. Ama ekonomisi bize uygun olacak. Federasyondan bize 30, 35 milyon Euro civarında bir şey çıkacak. Biz mevcut kontratlarla bunun zaten çok üstündeyiz. Mecburen düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarını düşürmeleri gerekecek ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Başkanımızın sürekli anlattığı gibi ekonomik durumumuz iç açıcı değil. Zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden önümüzdeki sene Türkiye'de büyük transferlerin olması zor. Bu herkes için geçerli. 3, 5 milyonluk kontratlar, 5 milyon, 10 milyon bonservisler, artık Türkiye'de o dönemler bitti. Artık ekonomiye uygun, karakteri camiamıza uygun, çıkıp forması için mücadele edebilecek oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Transfer bekleniyor ama en çok transferi ben istiyorum. Keşke 15 tane büyük oyuncu alsak. Maalesef camiamız zor bir süreçten geçiyor. Bunu kaldıracak durumda değil. Zaten mevcut kontratları ödeyemiyoruz. O yüzden en azından maaşları ödenebilir hale getirmek zorundayız. Herkes bunu yapmak zorunda. Mücadele edecek, takımımıza en uygun oyuncuları bulup, önümüzdeki sezona başlamak istiyoruz. Bunu nasıl bulacağız. Çaba sarf edeceğiz. Deneyeceğiz, zorlayacağız. Elimizden gelen her şeyi yönetimle yapmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Bunları yapmak kolay değil. Hiçbir şey dışardan göründüğü gibi değil. Hadi onu, bunu ver. İşler böyle yürümüyor futbolda. Yaklaşık 3.5 milyar borç var. Kimse bu borcu şahsi servetiyle ödeyemez. Çünkü kimsenin parası yetmez. Biz önümüzde 3, 5, 10 sene içerisinde doğru yapılanmayla, doğru oyuncularla düzeltmeye çalışacağız. Ben burada olur muyum, olmaz mıyım o sürede bilmem. Türkiye'de bu kadar uzun süreler biraz hayali görünse de en azından biz bunun başlangıcını yapacağız. Nereye kadar gideriz, nereye kadar gücümüz yeterse, bize nereye kadar sabredilirse, taraftarımız bize ne kadar sahip çıkarsa, ne kadar arkamızda durursa oraya kadar bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Genç oyuncularla çok güzel hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz var. Yakın zamanda onunla ilgili de bir basın toplantısı yapacağız. 3-5 sene içinde orası da meyvesini verecek diye düşünüyorum. Artık yetiştirmek zorundayız. Önce yetiştirecek şartları sağlamalıyız, sonra yetiştirmeliyiz. Bu işler lafla olmuyor. Bu işler tesisle, oraya verilen değerle oluyor. Biz bunu uygulamaya geçiyoruz bu seneden itibaren" diye konuştu."CAMİAMIZDA BİRLİK SAĞLANMIŞTIR"Siyah beyazlı camiada birliğin sağlandığına dikkat çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Olabilir, futbolda bunlar olan şeyler. Her oyuncu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynayabilir. Bence çok fazla fanatiklik yapıyoruz bu konuda. Bu oyuncular, profesyonel oyuncular. Herkes para kazanıyor. Oyuncu bugün burada, yarın öbür tarafta. Çok fanatik olmamak lazım. Oyuncularımızın hepsi değerli ama ekonomik açıdan camiamız bunları kaldıramayacak seviyeye geldiyse yapacak bir şey yok. Dışardan hiçbir şey göründüğü gibi değil derken, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Keşke kulübümüz rahat olsa 100 milyon Euro'luk takım yapsak da gitsek Avrupa'dan en iyi oyuncuları alsak. 3-5 milyon maaş versek biz de kenarda oturup rahat rahat maç seyretsek. Ama şu anda bunu yapacak bu durum yok. Bizim işimiz zor. Çalışacağız, yönetimle beraber. Bunun üstesinden taraftarımızla hep birlikte gelmeye çalışacağız. Camiamızda birlik sağlanmıştır. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz, oyuncular hepimiz biriz.""BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"Büyük takımların kadroya bakmadan her zaman şampiyonluğa oynayacağına dikkat çeken Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz nasıl kadro kurarsak kuralım, Beşiktaş camiası her zaman şampiyonluğa oynar. Kadroda kim olursa olsun, şampiyonluğa oynar. Aynı şeyler Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için de geçerli. Bunlar büyük camialar. Kadro nasıl olursa olsun, bu camiaların hepsi şampiyonluğa oynar."HAMZAOĞLU: Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise şöyle konuştu: "Yakaladığımız pozisyonları atamadık. Çok fazla da pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki de oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler.""YÖNETİMLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Gençlerbirliği'nde gelecek sezon devam edip etmeyeceğiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Hamzaoğlu, "Yönetimle yarın görüşeceğiz. Hemen yarın sonuçlanmayabilir. Konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum. Tabii ki gidenler olacak ama birçoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım. Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla da bizim adımıza bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek" diyerek basın toplantısını noktaladı.