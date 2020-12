Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Sahasında 3 maçtır yenilmeyen Ankaragücü'nde teknik sorumlu Mustafa Dalcı, maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Oyunun ilk yarısında, ikinci yarısında pozisyon vermeyen ve oyuna, maça tamamen hükmeden bizdik. Hafta boyunca yaptığımız çalışmaların tamamını saha içerisinde yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın biraz daha önde oynayacağını düşünüyorduk. Hızlı hücumlarla pozisyonlar yakalayacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu ama ilk yarıda iki oyuncumuzun sakatlık nedeniyle değişimi oyunumuzu bozdu diyebilirim. Buna rağmen ilk yarıyı çok iyi oynadık. İkinci yarıya biraz kötü başladık diyebilirim. Özellikle son 25 dakikayı forse ettiğimizi düşünüyorum. Maçta 8-9 pozisyon var bunun 7 tanesi bizim pozisyonumuz. Yakaladığımız pozisyonlarda finali doğru yapmak gerekiyor. Bu anlamda oyuncularım maalesef üzgün ama beceriksizlikleri söz konusuydu. Üzgünüz ama bu maçta berabere kalsak da üzüleceğim bir karşılaşmaydı. Üzgünüz, oyuncularımın üstün mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"İKİNCİ YARIYI YATARAK BİTİRDİLER"Sergen Yalçın'ın Ankaragücü'nün pozisyonlarını ofsayt olarak değerlendirmesinin sorulması üzerine ise Mustafa Dalcı, "Bu Sergen hocanın bakış açısıdır, saygı duyarım ama sahanın içerisinde neler olup bittiğini çok net görebiliyorum ben. Sahada çok ciddi pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Tam tersi ilk yarı yakaladığımız ve ikinci yarı yakaladığımız belli pozisyonlarımız var. Ancak gol pozisyonunda kurallar mı değişti ben mi bilmiyorum? Avantajın avantajı olur mu diye sormak istiyorum. Normalde el var evet. Hakem avantajı gösterdi. Doğru pas vermedi diye oyunu tekrar durdurup, gol yememize sebep oldu. Bu nedenle 4'ncü hakemle çok diyaloğa girdim saha içinde. Neden böyle bir karar verdi diye sorduğumda, 'Hakemin kararı' dedi. Hakemler sahanın içerisinde neler olup bittiğine dikkat etmesi gerekiyor. İkinci yarıyı yatarak bitirdiler diyebilirim. Uzatmaya bakıyorsun 6 dakika. Zaten 8-9 oyuncu değişti. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hakeme hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Saha içerisinde adil olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu takımı kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu emeklerin bu kadar basit bir şekilde alimizden alınmasına gerçekten çok üzülüyoruz" açıklamasında bulundu.SERGEN YALÇIN: 3 PUANLA AYRILMAK BU SOĞUK ANKARA AKŞAMINDA İÇİMİZİ ISITTIBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "Maçtan önce de Ankaragücü takımının güçlü, agresif ve çok koşup mücadele eden bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün de çok zorladırlar. İyi mücadele ettiler. Zaman zaman bizden daha iyi oynadıkları bölümler de oldu oyun içerisinde. Ama bizim için kazanmak çok önemliydi. Gerçekten bugün rakiplerimizin kazandığı bir haftada 3 puan alıp zirve yarışından kopmamak çok değerliydi bizim için. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, iyi savaştılar. Özellikle 1-0'dan sonra çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyduk ve gol yemeden oyunu bitirmesini bildik. Bu çok önemliydi bizim için. Her zaman takımın çok iyi oynamaz. Bazen böyle zor rakiplere karşı mücadeleler sıkıntılı olabilir. Bu çok normal. Bir duran top ki duran toplarda iyi bir takımız. Vuran çok oyuncumuz var. Duran topla skoru bulup, koruyup 3 puanla ayrılmak bu soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı. Mücadeleden memnunum. Zaman zaman oyuncuları değiştiriyoruz, yerlerini değiştiriyoruz. Sıkıntılı maç periyodunda bu çok normal. Çünkü tamamen performansa dayalı bir oyun oynuyor oyuncular. Arka arkaya sürekli maçlar oynamak onlar için de kolay değil ama çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün itibariyle kazanılan 3 puan bizi tabelada yarışmacı takım kimliğine soktu. Bu da bundan sonrası bizim için çok değerli" diye konuştu."GOL POZİSYONLARININ HEPSİ OFSAYT"Yalçın, "Gol pozisyonu verdiğiniz dediğiniz pozisyonların hepsi ofsayt" diyerek şunları söyledi: "Yan hakem ofsaytı kaldırmıyor, bekliyor. O arkaya atılan topların hepsi 20 metre falan ofsayt. Onlar gol pozisyonu falan değil. Hakem bayrağı kaldırmıyor, o yüzden gol pozisyonu gibi görünüyor. Verdiğimiz belki bir tane falan pozisyon var. Onun haricinde çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Yani 20 metrelik bir ofsaytta hakemin kaldırmadığını, pozisyonun sonunu beklediğini anlamak çok zor. Bizim attığımız golde de VAR diye bir sistem var Türkiye'de. Larin'in attığı golde daha kafayı vurmadan 'zart' diye düdüğü çalıp faul vermek ne demek. Daha biz de anlayamadık. Sen golü ver, eğer faul varsa VAR zaten seni çağırıp golü iptal ettirecektir. Böyle acemilik olmaz. Bu tamamen bir acemiliktir. Bu hakemlik böyle olmuyor maalesef. Maçın genelinde Halis Özkahya iyi bir maç yönetti bence ama attığımız goldeki o aceleci davranışını anlayamadım.""İKİ MAÇTIR GOL YEMEDEN KAZANIYORUZ"Savunma hataları üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Hata yapabilir oyuncular. Bu oyun zaten hatalar oyunu. Her oyunda her oyuncudan üst düzey performans bekleyemezsin. Tabi ki hata yapacaksın. Birileri hata yapacak ki maçlarda goller olsun, skorlar değişsin. Yani bir iki hata olur normal. Oyun geneline baktığımızda özellikle öne geçtikten sonra takımımın savunma anlayışı, kazanmak için, skoru tutmak için mücadele etmesi bizim adımıza çok sevindiriciydi. Geçen hafta 4-0'lık maçtan sonra gol yemeden arka arkaya gittiğimiz iki maç. Savunma hatası var diyorsunuz ama iki maçtır takım gol yemeden kazanıyor ""İKİ TANE TRANSFER DÜŞÜNÜYORUM"

Transfer sorusuna ise Sergen Yalçın, "Tabi federasyonun verdiği limitlerle ilgili sıkıntılar var. Biliyorsunuz bizde 15 tane yabancı var. 3 tane de dışarıda var. 18 tane yabancımız var. Dışarıda olan oyuncularımızı bir yere gönderebilirsek limit açabiliriz. Tabi ki bir iki tane transfer düşünüyorum devre arası için ama şartlar uygun olur mu onu bilemiyorum. Şartlar uygun olursa bir iki tane oyuncu takıma katmak istiyoruz" dedi.