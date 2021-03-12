SPOR Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş maçının ardından

Aykut Kocaman: Konforlu bölgeye geçmek en büyük arzumuz

Murat Şahin: Kazanmasını bildik

'İnşallah daha da büyük başarılar yakalarız'

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki ekip açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Tabii ki maç öncesi söylediğim cümleyle başlamakta fayda var. Takımların genel durumlarına bakıldığı zaman Beşiktaş'ın şu andaki durumuyla bir adım önde olduğunu gözlemliyordum. Son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Oyuncular son derece uyumlu, tutkulu ve odaklanmış görünüyorlar. Saha içi davranışları, doğru ve yanlışlarıyla olduğu kadar, maça başlarken onları öne çıkaran ana faktör olarak görünüyordu. Teknik direktörlükte bütün olay da bu havayı yakalayabilmek. Zaman zaman bu süreçte altını çizerek söylüyorum, rakibi karşılama durumuyla, bizim sonraki kontrol halimiz arasında olumsuz bir durum oluştu. Çok tutucu kaldık topun arkasında kalma açısından. Bununla beraber maçın başlarında hızlı olumlu atak yapınca, oyuncu grubumuz daha fazla bekle-hızlı atak yap tarafına döndü. Topun kontrolü, süresi ve kalitesiyle ilgili ilk yarıda herhangi bir baskımız olmadı. Bu da Beşiktaş'ın ilk yarıyı çok daha kolay kontrol etmesini sağladı. Plansız, zorlama hızlı ataklarla takımın boyu, mesafesi artmaya başladı. Rakip topu kapınca da topun peşinde koşma haline büründü. İkinci yarıya baylarken bunu düzeltmemiz gerekiyordu. Rakibin attığı ilk gol ve bizim attığımız ikinci goller maçta garip gollerdi. Vuruş açısından garipti. İkinci yarıda benzeri şeyleri konuştuk ve buna uygun başladı takım. Özgüven artırma konusunda beraberliği yakalamamız biraz olumlu hava kattı takıma. Yediğimiz ikinci gol, hallettiğimiz sandığımız yerden geldi. Savunmada bu önlemi almamıza rağmen bu gol geldi. 2-2'yi yakalamak bizi yine oyunda tuttu. Ama üçüncü gol' Beşiktaş'ın oyundaki gücünün ve etkinliğinin azalmaya başladığı dakikalarda, tüm savunma kendi pozisyonunu korurken istemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık? diye konuştu.

'KONFORLU BÖLGEYE GEÇMEK EN BÜYÜK ARZUMUZ'

'Bu işin ana problemlerinden birisi, istediğini elde etmiş, üst seviyedeki pozisyonu yakalamış oyuncu grubu' diyen Kocaman, 'Bu sezon Başakşehir için yorgun bir sezondu. Yorgunluktan sonra düşüşle beraber yaşanan en büyük problem buydu. Şu andaki temel amaç buna boyun eğmek değil, özellikle aşağılardaki yakışmayan durumdan öne çıkarak konforlu bölgeye geçmek en büyük arzumuz. Birkaç maç sonra konforlu bölgeye çıkmak istiyoruz. Bizim ülkemizde biraz daha kolay oluyor bu ama benim tarzımda biraz daha zorlaşıyor tutkulu takımı kurmak. Başakşehir döneminde bu takımın bir oyun genetiği vardı. Tekrar o genetiği yakalamak, oraya gitmek, ne yaptığını bilen, rakibin pozisyon alışına göre pozisyon değiştiren bir takım haline gelmek istiyoruz. Bunu uygulayabilecek oyuncularla birlikte olmak zaman alacak. Ama bu sene, özellikle bu sene alışık olunmayan durumdan konforlu bölgeye geçerek çıkarız. Ancak Başakşehir de tutkulu ve uyumlu takımı yakalamak için en ideal yer. Beşiktaş bunu başarmış görünüyor ve bu anlamda kendilerini tebrik etmek isterim' açıklamasında bulundu.

ŞAHİN: KAZANMASINI BİLDİK

Beşiktaş'ta cezalı durumda olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine toplantıya katılan yardımcı antrenör Murat Şahin ise şunları söyledi:

'Maçtan önce de söylediğimiz gibi bundan sonraki bütün maçlar herkes gibi bizim için de zor. Oyuncu 3grubumuz sürekli maç oynuyor. Bu sene pandemiden dolayı çok da kolay değil. Bugünkü maç çok zordu. Son 7 yıldır buradaki maçları kazanamıyorduk. Bizim için ayrı bir özel oldu. Pas oyununda kendimize ait rekoru da kırmış olduk. Genelde maçlarda oyunun hakimiyetini alan ve bunu rakibe kabullendiren bir yapımız var. İki kez öne geçtik ve sonrasında beraberlik geldi. Ama kazanmasını bildik. Rakiplerden önce oynayıp psikolojik üstünlük almak önemliydi.'

'İNŞALLAH DAHA DA BÜYÜK BAŞARILAR YAKALARIZ'

'Ben bu işe Sergen hocayla başladım ve ilk günden bu yana yanındayım' diyen Şahin, 'İnşallah daha büyük başarılar yakalarız. Şu anda teknik direktörlük düşüncem yok, hoca istediği sürece yanında olacağım. İstemezse durum değişir. Kendisine sormam lazım. Şu anda öyle bir niyetim yok, hocayla sonuna kadar gitmek istiyorum. Sergen hoca bizim için önemli. Bizim liderimiz. Biz de zaman zaman hocalar olarak ceza yiyoruz. Hoca da ceza yiyor. O olmadığında eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu takımın hocası Sergen hocadır, o olmadığı zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum' şeklinde konuştu.

'Bize karşı hemen hemen bütün takımlar bu şekilde oynuyor' diyen Şahin, 'Bugün sıkıntı olarak basit top kayıpları yaşadık ve birkaç pozisyon verdik. 2 tane, bu seviye için basit olduğunu düşündüğümüz gol yedik. Genel hatlarıyla sıkıntılı olduğumuz konu bunlardı. Ama sadece Başakşehir nezdinde almayalım, bütün takımlar bize karşı bu şekilde oynuyor. Bu zamana kadar bunu aştık. Bundan sonra da bu şekilde oynamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'HAKEMLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Hakemlerle ilgili ise Şahin, 'Ülkemizde sadece bu sene için değil, genel bir sorun haline geldi hakemlerin konuşulması. Ben hakemlerimizin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Onlar da insan ve zaman zaman hata yapabiliyorlar. Hakemlerin genel anlamda en büyük sıkıntısı, her maçta kararlar aynı olmayınca tartışma büyüyor. Bu tartışmalar ne bugün ne de seneye bitecek. Onlara da sahip çıkmalıyız, onlar da bu işin bir parçası' açıklamasında bulundu.

Şahin son olarak ise şunları söyledi:

'Salı günü bir kupa maçımız var. Derbi de çok önemli. Ama önceliğimiz salı günkü yarı final maçı. Bu maçı geçersek finale çıkacağız. Şu anda 3 kupaya aday olan büyük takımlar içinde sadece biz varız ve bu iddianın içinde kalmak istiyoruz, 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Salı günkü kupa maçı önemli, derbiyi Salı gününden sonra konuşalım.?