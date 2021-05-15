Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş maçının ardından

15.05.2021 23:48
Beşiktaş maçının ardından, System.String[]

Beşiktaş maçının ardındanTolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş maçının ardından

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuştuğu sırada siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet basın odasını basarak şampiyonluğu kutlamaya devam etti.

Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz ve bu mutluluğun tarifi yok. Hayatımızın en mutlu günlerinden birini yaşıyoruz.

'MUCİZE ŞAMPİYONLUK KAZANDIK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısına geldikten kısa bir süre sonra Beşiktaşlı futbolcular basın odasını bastı. Siyah-beyazlılar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi. Futbolcuların gitmesinin ardından konuşmaya başlayan Yalçın, tarihin en zor sezonunda mucize bir şampiyonluk aldıklarını söyledi. Yalçın, 'Şampiyonluğun ne demek olduğunu hep beraber gördük. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, samimiyet, dostluk' Bunların hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın yaptığı katkıyı konuşmaya bile gerek yok. Çok karakterli, aslan gibi sahada mücadele eden oyuncularımız var. Hiçbir zaman vazgeçmediler. Sezonun hiçbir noktasında mücadeleyi bırakmayan oyuncularımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün başarı oyuncularımızın. Biz elimizden geldiğince onlara abilik yapmaya çalıştık. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, çok zorlu bir süreçte görev aldı. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları ve primleri ödendi. Oyunculara da her zaman destek olarak çok büyük bir başkanlık örneği sergiledi. Böyle bir süreçte bu kadar sıkıntılı bir kulübe başkan olup bu yükün altına girmek herkesin harcı değildi. O yüzden Çebi Başkanımızı hem cesaretinden hem de Beşiktaşlılığından ötürü tebrik etmek istiyorum. Sezon içinde düşüler yaşadığımızda da hep destek oldu. Başladığımdan beri yanımda olan Murat Şahin ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tarihin en zor liginde şampiyon olduk. Bence bu şampiyonluğu mucize şampiyonluk olarak nitelendiriyorum? dedi.

'RAKİPLERİMİZİ DE TEBRİK EDERİM'

Şampiyonluk yolundaki rakiplerini de tebrik eden Yalçın, 'Bunu başarmak çok kolay değildi. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Çok uzun zamandan beri yarışıyoruz. Bizle beraber lige renk kattılar. Ancak finalde kazanan biz olduk. Hiçbir zaman vazgeçmedik ve mücadeleyi bırakmadık. Zaman zaman sert çıkışlarımız oldu. Konuşurken bazı insanları kırmış olabiliriz ama hiç kimseye bilerek bir şey yapmadım. Sadece işimin gereğini yapmaya çalıştım. Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Gönül isterdi ki şampiyonluğu taraftarlarımızla beraber kutlayalım. İnşallah ileride de onlarla beraber kutlarız' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'

Sezonu 51 puanla 10'uncu basamakta noktalayan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, futbolcularının maç içinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi. Karaman, 'Bizim gibi güçlü camiaların hedefleri farklı olmalı. Yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz toplantılarda gelecek planlarımı anlamında fikirlerimizi söyledik. İnşallah bu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Ben her şeye rağmen oyuncularımın verdiği namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için onları alınlarından öpüyorum. İçeride de vedalaştık. Profesyonel hayatta her şey var. Bugün de ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Puan alabilirdik, maçı da kazabilirdik ama olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldu. Beşiktaş takımını şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum' şeklinde konuştu.

'İKİ SOYSUZUN LAFINA BAKACAK DEĞİLİZ'

Gençlerbirliği maçının ardından özellikle sosyal medyada birçok yorumların yapıldığı sorusunu da yanıtlayan Karaman, 'Türk milleti çok özeldir. Bu insanlar bunları konuşurken bir şeyleri atlıyorlar. Ben sporda temas ettiğim hiçbir arkadaşıma toz konduramam. Niyetine, adamlığına ve duruşuna toz konduramam. Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığımız yerden de yeşilleniriz. Daha güçlü çıkarız. Bu tür seviyesiz yaklaşımlar, böyle güçlü camialar için çok kırıcı ve rencide edici. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin, ağzından çıkan sözü yüreğinden biraz daha damıtarak diline aktarmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar, bizim milletimizin insanının ağzından çıkacak sözler değil. Aslında çok ciddiye de almıyorum. Çünkü biz kendimizin ne olduğunu ve nerede durduğumuzu biliyoruz. Şükürler olsun iki tane soysuzun, arsızın laf demesiyle ne kendimizi ne de camiamızı farklı bir yere koyacak değiliz' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Şampiyon, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler Sergen Yalçın şampiyonlukla hüngür hüngür ağladı, duygularını toparlayıp öyle demeç verebildi Sergen Yalçın şampiyonlukla hüngür hüngür ağladı, duygularını toparlayıp öyle demeç verebildi Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray         
23:43
Son Dakika: Fatih Terim'den ayrılık sinyali: 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor, sözümüzü yerine getirdik Son Dakika: Fatih Terim'den ayrılık sinyali: 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor, sözümüzü yerine getirdik         
23:17
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, çok ciddi bir gelirin de sahibi oldu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, çok ciddi bir gelirin de sahibi oldu         
22:56
Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu         
22:24
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi         
19:15
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 00:11:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement