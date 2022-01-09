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SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardından

09.01.2022 22:27

SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardındanRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 2-2'lik skorla sonuçlandı.

SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardından

Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 2-2'lik skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün ikinci yarının ilk maçını oynadık. Beşiktaş bütün hafta boyunca yorgun, eksik diye sürekli konuşuldu. Biz de bunun olumsuz etkilerinden çekiniyorduk. Sonuçta buraya gelen takım Beşiktaş. O formayı giymeyi hak edecek oyuncular oradaysa eğer onların isimleri çok önemli değil. Kaldı ki bugün Emirhan dışındaki hepsi Beşiktaş'ın formasını uzun süredir giyen oyunculardan bir 11 ile çıktı karşımıza. Emirhan'ı da tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdi. Maça istediğimiz gibi başlamadık. Kötü bir başlangıç yaptık. Kötü ve tutuk bir oyundu. Maalesef futbolun en basit unsuru olan pasta başarısızdık ve ilk yarıda kötü bir oyunda içeriye girdik. İkinci yarıda biraz daha kıpırdandık. Çok da iyi olduğumuzu söylemeyeceğim ama takımımızın bir özelliği var. Pes etmiyoruz, teslim olmuyoruz, asla bunu kabul edemeyiz. Mücadele ediyoruz. İki tane duran toptan iki sefer geri düşmemize rağmen maçtan kopmama adına verdiğimiz mücadele sonucunda duran toptan da olsa iki tane gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi de tebrik edemiyorum. Sonuçta bu oyunu oynatan benim. 1 puan almış olsak da oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan değil. Yoksa kendi sahamızda 1 puana sevinemeyiz ama 1 puan almış olsak da sevinemiyorum. Buruğum. Oyun beni tatmin etmiyor. İnşallah düzeltiriz. Hedefe ulaşma konusunda endişemiz yok, sadece oyunumuzu daha iyi hale getirmek zorundayız. Uzun süredir beraberiz. Daha iyi futbol oynamak zorundayız? dedi.

"HAKEMLERE VE RAKİBE ETKİ EDEMEYİZ"

Hakemin kararlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, "Penaltı pozisyonuna ben de itiraz ettim. Benim isyanım şu, aynı pozisyonlar başka takımlar olduğunda verilmeyip bize verildiği zaman bunu kabul edemiyorum. Başka zaman ele çarpma ya da normal pozisyonda bizlere çalındığında ben buna isyan ediyorum. Herkese çalınırsa sorun yok. Verilebilir ama herkese verilmeli. Buna takılıyorum. Sonradan gösterilen kartlar, aynı pozisyonlarda gösterilmeyen kartlar daha sonra gösterilen pozisyonlar oyunu gerginleştirdi. Hakemlere biz etki edemeyiz, rakibe de edemeyiz. Kendi oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bu bence daha doğru. Hakemler bugün de hata yaptı, yarın da yapacaklar. Biz onlara itiraz edeceğiz, kızacağız ama maç bitince her şey sahada kalacak" diye konuştu.

Transfer çalışmalarını değerlendiren Hamzaoğlu, "Şu anda Yusuf Sarı'yla her konuda anlaşıldı. Trabzonspor'a da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka transferler olabilir. Birkaç oyuncuyla takviye etmemiz gerekiyor. Kadromuzu desteklememiz gerekiyor. 2-3 transfer daha yapacağız. Adem Ljajic gündemimizde var ama sadece o değil. Biz her türlü hazırlıklıyız. Görüşmeler sürüyor. Hangileri takımımıza uygunsa onlarla sonuçlandıracağız. Sola takviye düşünüyoruz. Cemal'e fazla yük kaldı. Bugün istekliydi ama çok fazla verimli oynayamadı. Üst üste çok maç oynadı. Orayı bir oyuncuyla daha desteklemek istiyoruz. Transferin son gününe kadar giden de olabilir, ismini saymadığımız başka oyuncular da gelebilir" ifadelerini kullandı.

OKTA: FUTBOLUN KADERİ BÖYLE

Beşiktaş'ta teknik sorumlu unvanıyla A takımını yöneten futbol akademisi antrenörü Halim Okta açıklama yaptı. Maçı değerlendiren Okta, "Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bir bölümünde topa daha hakim olan, pozisyon bulan taraf bizdik. Çok güzel goller attık. Birçok gol pozisyonuna girdik, bunları değerlendiremedik. İki tane duran toptan gol yedik. Orada biraz daha dikkatli olabilseydik bireysel olarak hataları engelleyebilseydik maçı kazanmamız çok kolay olurdu. Futbolun kaderi böyle. Golü bulduğumuz yeterli sayıdaki pozisyonu değerlendiremezsek maalesef kalemizde gol oluyor. Maç 2-2 berabere bitti. İzleyenler için güzel bir maç oldu. Beşiktaş için de güzel bir maç oldu. Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıdaki oyuncularımızla çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rizespor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"ÇOK İYİ OYUNCULAR YETİŞİYOR"

Çaykur Rizespor karşısında forma giyen genç oyuncular hakkında değerlendirme yapan Okta, "Biz özkaynak düzeyindeki oyuncularımıza çok güveniyoruz. Aslında yıllardır bizim arzuladığımız şey. Biz Beşiktaş'ın kadrosunda bugün gibi 9 oyuncu olmasını tercih ederiz. Bütün arzumuz o yönde ama ilerleyen yıllarda da bunu başaracağımızı düşünüyorum. Çok iyi oyuncular yetişiyor. Bugün vitrine çıkan, 3 ün önce de kupa maçına çıkan Emirhan'dı. Arkasından Ege, Emirhan Delibaş, birkaç yıl öncesinden kaleci Ersin, Rıdvan ve şu anda onlar gibi birer yaş küçük oyuncularımız da geliyor. Çok kısa sürede inşallah onları kamuoyuyla tanıştırma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

"MONTERO GEREKSİZ MÜDAHALEDE BULUNDU"

Maç sonunda yaşanan gerginlik hakkında konuşan Okta, "Hakemin yönetimiyle ilgili çok şey söylemek istemiyorum ama son anda çıkan gerginliğin çıkmasına gerek yoktu. Anlık gelişen bir olaydı. Bir faul oldu ama bizim oyuncumuz Montero orada gereksiz bir müdahalede bulundu. Böyle bir olay yaşansın istemezdik. Spor centilmene başlayıp bitmeli. Zaman zaman sinirler gerilince maalesef böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor ? Beşiktaş maçının ardından

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Kaynak: DHA

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