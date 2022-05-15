Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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Beşiktaş maçının ardından

15.05.2022 18:41

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Tekin GÜRBÜLAK/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Ismael, 'Çok güçlü başladık, beklediğimiz gibi başladık. İlk kırmızı kart oyunu değiştirdi. Ardından goller bulduk. İkinci kırmızı kart oyunu değiştirdi. Çok iyi mantalite gösterdik, savaştık. Hayatta kalma mücadelesi gösterdik. Kaleci Emre bugün çok iyi iş çıkardı. Akademi oyuncularımızın bize ne kadar faydalı olduğunu gösterdik' dedi.

Valerien Ismael, 'Biz Beşiktaşız. Futbolcularla konuşurken, henüz tatile çıkmadığımızı söyledim. Kulübü düzgün temsil etmemizden bahsettim. Kırmızı kartlardan sonra bunları yapmak kolay olmadı. Doğru mantaliteyi sahaya yansıtmak gerekirdi. Seneye de bunu yapacağız. Bu maç sezonun özeti gibi bir maçtı. Çok erken kırmızı kart gördük. Rosier için ikinci sarı kart doğru değil. Ancak oyuncumuz ilk sarı kartı görmemeliydi. Seneye daha güçlü, disiplinli ve doğru mantaliteye ulaşan bir Beşiktaş izlettireceğiz' diye konuştu.

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu ise şu sözleri sarf etti: 'Ön görülemeyen bir başlangıç oldu. Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı. Şanssız goller yedik. Rakibin eksik kalmasıyla taktik yaklaşımlarının hepsi havada kaldı. Rakibin merkez orta sahada 3'lü oynayacağını tahmin etmiştik. Rakibi kapatmaya çalıştık, 3'lü stoperde de rakibi karşılamayı düşünmüştük. Kartlara kadar oyun istediğimiz tempoda gidiyordu. Rakip usta oyuncularıyla skoru korumayı bildi, iyi sonuçla ayrıldı' dedi.

Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş maçının ardından

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Kaynak: DHA

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