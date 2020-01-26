Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan - Son Dakika Spor

Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan

6 saat önce

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Stadımızdaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Stadımızdaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, yeni statları için emek veren herkese teşekkür etti. Müsabakada müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Parlatan, ilk yarının son dakikasında 2-1 öne geçerek iyi bir motivasyonla soyunma odasına gittiklerini söyledi.

İkinci devrede daha fazla mücadele ettiklerini aktaran Parlatan, "Basit hatalar yapsak da skoru koruduk. Kontrataktan 1-2 pozisyon yakaladık. Maçın son bölümünde Beto da yaptığı 2 muhteşem kurtarışla bize galibiyeti armağan etti. Stadımızdaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Fidan: "Gol pozisyonu üretemedik"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan, sıkıntılı günlerden geçtiklerini, İzmir'e moral bulmak için geldiklerini ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Beraberlik golünü bulmalarına rağmen ilk yarının son dakikasında yedikleri golün takımda moral bozukluğu oluşturduğunu belirten Fidan, "İkinci yarıda oyuncularımız oyunun içinde kaldı. Bu benim adıma iyi bir şey ama gol pozisyonu üretmekte eksik kaldığımızı düşünüyorum. Bunun neticesinde 2-1 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Fidan, müsabakada ilk 11'de şans verdiği Rıdvan Yılmaz'ın performansının iyi olduğunu belirterek, teknik direktörlük görevi için kendisine herhangi bir süre verilip verilmediğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın eski futbolcusuyum. Bize ne görev verilirse onu yapmaya geldim. Şu anda konuşulan hiçbir şey yok. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısıdır. Beşiktaş'ı nasıl iyi yerlere götürürüz diye düşünüyoruz. Geçen hafta yaşadığımız şok olaydan sonra takımın üstünden reaksiyon olur diye düşünüldü sanırım. Görev verilirse devam ederim ancak tabii ki bütün karar yönetimin."

Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan

Şenol Fidan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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