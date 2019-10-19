Son Dakika Haberleri: Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı
Son Dakika Spor Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

1 saat önce

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı.

Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı, System.String[]
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı koridorlardan çıkarılmasına rağmen çıkan kavgalarda taraftarlar ve polis memurları yaralandı.

Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.

Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polis anonsu

Taraftarın çıkışı

- Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları arasındaki kavga

Sağlık ekiplerinin müdahalesi


Ankaragücü, Beşiktaş, kavga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
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