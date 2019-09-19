Son Dakika Haberleri: Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

4 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ilk haftasında Slovan Bratislava ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ilk haftasında Slovan Bratislava ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Tehelne Pole Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

SLOVAN BRATİSLAVA: Greiif - Medvedev, Abena, Bozhikov, de Marco, Ibrahim, de Kamps, Holman, Drazic, Sporar, Rharsalla.

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
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