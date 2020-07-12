Beşiktaş, Malatya hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.



Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Taktik ağırlıklı geçen idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek. - İSTANBUL