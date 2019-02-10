Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Malatyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Malatyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

52 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Malatyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına Salı günü saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:43 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Beşiktaş, Spor
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