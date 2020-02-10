Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları sonrası Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile son maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül katılmadı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Genel detaylar


Başakşehir, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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