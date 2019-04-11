Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yoğun yağış altında çalıştı.

Isınma hareketleri, koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas çalışması ile sürdü. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:53 Kaynak: AA
Beşiktaş, Başakşehir, Spor
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