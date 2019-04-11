Beşiktaş, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yoğun yağış altında çalıştı.
Isınma hareketleri, koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas çalışması ile sürdü. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.