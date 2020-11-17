Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 21 Kasım Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.