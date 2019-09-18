Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.



Süper Lig'in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa'nın görev yapacağı belirtildi.



Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



20 Eylül Cuma



20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya



21 Eylül Cumartesi



15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler



17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek



20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



22 Eylül Pazar



14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat



16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük



19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler



23 Eylül Pazartesi



20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa - İSTANBUL