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Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

35 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa'nın yöneteceği duyuruldu.


Süper Lig'in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa'nın görev yapacağı belirtildi.


Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:


20 Eylül Cuma


20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya


21 Eylül Cumartesi


15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler


17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek


20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen


22 Eylül Pazar


14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat


16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük


19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler


23 Eylül Pazartesi


20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa - İSTANBUL

Suat Arslanboğa, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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