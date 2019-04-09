Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı
1 saat önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.
İSTANBUL/ DHA Beşiktaş
'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park
'ta Medipol Başakşehir
ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;
1. Kategori 245TL
2. Kategori 225TL
3. Kategori 205TL
4. Kategori 195TL
5. Kategori 165TL
6. Kategori 150TL
7. Kategori 100TL
8. Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:13 Kaynak: DHA
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