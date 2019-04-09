Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı

1 saat önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;

1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:13 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Vodafone Park, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı Tümer Metin, Beşiktaş'ın Yeni Hocasının Abdullah Avcı Olacağını İma Etti Beşiktaş'ta Ljajic İkinci Devre Patladı! 9 Maçta 5 Gol, 7 Asist Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]