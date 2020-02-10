Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Dorukhan Toköz ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen Gökhan Gönül katılmadı.

Koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda Gaziantep FK maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular daha sonra salonda takımdan ayrı çalışırken, Adem Ljajic saha çalışmasına devam etti. İkinci yarıda oyuna giren Kevin- Prince Boateng ise diğer futbolcularla salona geçti.

İdman, pas ve top kapma çalışmalarının ardından son bölümde oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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