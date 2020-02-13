Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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