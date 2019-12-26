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Beşiktaş: "Mensah ile ilgimiz yok"
6 saat önce
Beşiktaş, Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.
Transfer dönemi yaklaşırken Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah için transfer söylentileri gündemde yoğun yer alıyor. Mensah'ın Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
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