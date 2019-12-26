Beşiktaş: "Mensah ile ilgimiz yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş: 'Mensah ile ilgimiz yok' - Son Dakika Spor

Beşiktaş: "Mensah ile ilgimiz yok"

6 saat önce

Beşiktaş, Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.

Beşiktaş:

Beşiktaş, Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.


Transfer dönemi yaklaşırken Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah için transfer söylentileri gündemde yoğun yer alıyor. Mensah'ın Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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