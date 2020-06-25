Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı! - Son Dakika

Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı!

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de bu sezon etkili bir performans gösteren ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah hakkında bir iddia da ülkesinden geldi.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de bu sezon etkili bir performans gösteren ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah hakkında bir iddia da ülkesinden geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın Mensah için Kayserispor yönetimi ile temaslara başladığı bildirildi.

Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı


Ghanasoccernet.com sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın yaz transfer döneminde takıma katılması için Kayserispor yönetimiyle görüşmelere başladı. Mensah'ın İstanbul'un üç büyük takımından birine transfer olma niyetinde olduğu da yazıldı.


Mensah bu sezon 22 maçta görev yaparken 4 gol atıp 8 asist yaptı. Kayserispor, Ganalı oyuncu için sezon başında Atletico Madrid takımına 3,6 milyon Euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.


Yıldız futbolcu son olarak Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir oyun ortaya koymuş, nefis de bir frikik golü atmıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:51 

Son Dakika Spor Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:53 Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:53 F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz 09:31 Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey 09:07 İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti 00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 21:48 Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı 20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
14:31
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
14:29
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
14:23
Tanıştıktan iki saat sonra ilişkiye giren yarışmacılar seyircinin tepkisini çekti
14:16
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
14:11
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
14:08
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
14:01
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
13:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 15:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]