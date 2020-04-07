Beşiktaş, Mensah transferi için harekete geçti! Duyurdular...

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ı yaz ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.



Ghana Soccornet sitesinde yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı ekip, Kayserispor'dan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Haberde, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, ancak sarı-kırmızılı takımın 4 milyon Euro bonserivs bedeli istemesiyle bu transferin gerçekleşmediği belirtildi.



Siyah-Beyazlı takımın dışında Ganalı yıldızla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ifade edildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mensah bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist ile oynadı.









(Ajansspor)



