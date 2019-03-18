Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Millilerden Yoksun Çalıştı

Beşiktaş, Millilerden Yoksun Çalıştı

47 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Millilerden Yoksun Çalıştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ayak tenisi, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11: 00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Spor
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