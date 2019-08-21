Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladı
22 dakika önce
Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse ekibine kiraladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:42 Kaynak: AA
, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse
ekibine kiraladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Mirin'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a transfer olduğu bildirildi.
Siyah-beyazlı ekibin devre arasında transfer ettiği Mirin, Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giydi.
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