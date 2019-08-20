Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı
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Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı

51 dakika önce

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı, System.String[]
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin'in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı. - İSTANBUL
Beşiktaş, Toulouse, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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