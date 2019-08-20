Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı
51 dakika önce
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse
kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa
'ya gittiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin'in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.
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